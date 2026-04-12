Mısır ve Pakistan'dan Bölgesel İşbirliği Mesajı

12.04.2026 20:02
Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgedeki gelişmeler ve güvenlik için diplomatik çabaları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan müzakerelerin ardından Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın İslamabad'daki müzakerelere ilişkin bilgi verdiği görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, iki ülke arasındaki ortak koordinasyon çabaları da ele alındı.

Bakanlar, güvenlik ve istikrarı korumak, durumun kötüleşmesini önlemek için diplomatik çabaların sürdürülmesi, diyalog ve barışçıl çözümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır, Pakistan ve Türkiye arasındaki koordinasyondan övgüyle bahseden Dar, gerilimi azaltma ve çatışmanın çözümü için birincil seçenek olarak diplomatik yolu ilerletme konusunda devam eden işbirliği ve ortak kararlılığı takdir etti.

Abdulati de müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan'ın çabalarından övgüyle bahsederek, ortak koordinasyonu sürdürmenin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA

