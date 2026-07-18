Mısır ve Türkiye Ortak Tatbikatı Tamamladı

Mısır ile Türkiye'nin paraşüt ve özel kuvvet unsurlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ortak "Golden Eagle (Altın Kartal)" tatbikatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mısır Paraşüt Kuvvetleri ve Saika (Komando) Kuvvetleri ile Türk Özel Kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikat, birkaç gün boyunca gerçekleştirildi.

Tatbikatın son aşamasında, helikopterlerin desteğiyle meskun mahaldeki bir "terör yuvasına" yönelik operasyon senaryosu icra edildi.

Senaryo kapsamında rehineler kurtarılırken, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve yakalanmasına yönelik uygulamalar yapıldı.

Tatbikatta ayrıca standart ve standart dışı atış eğitimleri, kapalı alanlara müdahale, uçak simülatörüyle dikey intikal, el yapımı patlayıcılara karşı mücadele, ilk yardım ve hayat kurtarma uygulamaları, insansız hava araçlarının kullanımı ve bunlara karşı alınacak tedbirler, serbest atlayış simülatörü eğitimi ile operasyonel serbest paraşüt atlayışları yapıldı.

Eğitim kapsamında iki ülkenin bayraklarıyla "dostluk atlayışı" da gerçekleştirildi.

Tatbikatın kapanış faaliyetlerini Mısır ve Türk silahlı kuvvetlerinden üst düzey komutanlar ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Askeri Ataşesi takip etti.