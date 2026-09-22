Mısırlı Abdulati ile ABD'li Rubio New York'ta Sudan ve stratejik işbirliğini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede Sudan dosyası başta olmak üzere çeşitli bölgesel meseleler ele alınırken, konuya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Taraflar ayrıca Mısır ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ile ortak konularda koordinasyon ve istişarenin artırılmasının önemini vurguladı.