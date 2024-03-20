Misrata'da Gösteri: Libya'nın Yerel Para Biriminin Değerinin Düşürülmesi Kararı Protesto Edildi - Son Dakika
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Misrata'da Gösteri: Libya'nın Yerel Para Biriminin Değerinin Düşürülmesi Kararı Protesto Edildi

Libya'nın batısındaki Misrata kentinde Temsilciler Meclisi'nin (TM) yerel para biriminin döviz karşısında değerinin düşürülmesi kararını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi. Göstericiler, TM Başkanı Akile Salih'ten kararı geri çekmesini talep ederken, kararın Libya halkı üzerinde olumsuz sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, iki hükümete harcamalarında israftan kaçınmaları çağrısı yapıldı. Libya'nın bölünmüşlüğü ise ülkedeki siyasi sürecin ilerlemesini engellemeye devam ediyor.

20.03.2024 04:01  Güncelleme: 04:04
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Libya'nın batısındaki Misrata kentinde Temsilciler Meclisi'nin (TM) yerel para biriminin döviz karşısında değerinin düşürülmesi kararını protesto için gösteri düzenlendi.

Misrata kent meydanında toplanan çok sayıda Libyalı, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk kentindeki TM'nin Başkanı Akile Salih'ten yerel para biriminin değerinin düşürülmesi kararını geri çekmesini talep etti.

Salih'in imzaladığı kararın Libya halkı üzerinde olumsuz sonuçları ve yaşam standartlarına negatif yansımaları konusunda uyarıda bulunan göstericiler, kararın geri alınmaması durumunda sivil itaatsizlik ilan edeceklerini belirtti.

Göstericiler ayrıca, ülkenin doğusunda ve batısında bulunan iki hükümete harcamalarında israftan kaçınmaları çağrısında bulunarak TM Başkanı Akile Salih, Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin üzerlerinde çarpı işareti olan posterlerini taşıdı.

Libya dinarının değerinin yüzde 27 düşürülmesi kararı

TM Başkanı Akile Salih, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in talebinin ardından 15 Mart'ta Libya dinarının ABD doları karşısındaki değerinin yüzde 27 düşürülmesi yönündeki kararnameyi imzalamıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 19 Mart'ta ülkenin doğusunda yer alan TM Başkanı Akile Salih'in yerel para biriminin döviz karşısındaki değerinin düşürülmesi kararını kabul etmediklerini belirtti.

Karar öncesinde Merkez Bankası ve bankalar arası dolaşımda 1 ABD doları 4,8 Libya dinarına karşılık gelirken serbest piyasada 1 dolar 7,2 dinardan işlem görüyordu.

Libya'daki bölünmüşlük

Libya'nın doğusu ve batısında Şubat 2022'den bu yana iki farklı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkedeki siyasi sürecin ilerlemesinde tıkanıklığa neden oluyor.

Ülkenin doğusunda, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin atadığı Usame Hammad hükümeti bulunurken batısında BM'nin meşru kabul ettiği Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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