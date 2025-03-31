Mississauga'da Motosiklet Supershow Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mississauga'da Motosiklet Supershow Düzenlendi

2025 İlkbahar Toronto Motosiklet ve Powersports Supershow, Mississauga'da gerçekleştirildi.

31.03.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MISSISSAUGA, 31 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'nde yer alan Mississauga'da düzenlenen 2025 İlkbahar Toronto Motosiklet ve Powersports Supershow'da sergilenen özel olarak üretilmiş motosiklet, 30 Mart 2025.

Klasik motosikletler, özel motosikletler ve daha fazlasının yer aldığı geleneksel fuar, 29-30 Mart tarihlerinde Mississauga kentinde düzenlendi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Motosiklet, Toronto, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mississauga'da Motosiklet Supershow Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 16:06:27. #7.12#
SON DAKİKA: Mississauga'da Motosiklet Supershow Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement