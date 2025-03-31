Mississauga'da Motosiklet Supershow Düzenlendi

MISSISSAUGA, 31 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'nde yer alan Mississauga'da düzenlenen 2025 İlkbahar Toronto Motosiklet ve Powersports Supershow'da sergilenen özel olarak üretilmiş motosiklet, 30 Mart 2025.
Klasik motosikletler, özel motosikletler ve daha fazlasının yer aldığı geleneksel fuar, 29-30 Mart tarihlerinde Mississauga kentinde düzenlendi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
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