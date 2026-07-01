MİT Başkanı Kalın Kerkük'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
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MİT Başkanı Kalın Kerkük'te incelemelerde bulundu

MİT Başkanı Kalın Kerkük\'te incelemelerde bulundu
01.07.2026 14:20
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kerkük’teki temasları kapsamında Kerkük Kalesi’ni ziyaret etti, Türkmen yetkililer ve Kerkük Valisi ile görüştü. Dün Bağdat’ta üst düzey Iraklı yetkililerle güvenlik ve istihbarat işbirliğini ele almıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek, tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kalın'ı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa karşıladı.

Kerkük'teki ilk durağı Kerkük Kalesi olan Kalın, burada incelemelerde bulunarak Türk şehitliğini ziyaret etti.

Kalın, daha sonra ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirdi.

Bağdat'ta yoğun görüşme trafiği

MİT Başkanı Kalın, dün Bağdat'ta yoğun görüşmeler yapmıştı.

Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi bir araya gelmişti.

Görüşmelerde Türkiye- Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmıştı.

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, İbrahim Kalın, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Kerkük, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Başkanı Kalın Kerkük'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

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