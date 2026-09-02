MİT\'in yakaladığı Önder Sığırcıkoğlu\'nun casusluk davasında karar tarihi belli oldu

(ANKARA) - Suriye- Lübnan sınırında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu'nun, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Bir sonraki duruşma 28 Ekim'de görülecek.

Suriye-Lübnan sınırında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu'nun, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından yargılandığı davanın duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Basına kapalı olarak görülen duruşmada Sığırcıkoğlu savunma yaptı. Bir sonraki duruşma 28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

MİT'in, 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında Suriye İstihbarat Servisi ile yürüttüğü ortak çalışma sonucu yakaladığı açıklanmıştı. Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

2013'TE 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI ANCAK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Sığırcıkoğlu'nun, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Esad rejimine teslim ettiği, Harmoush'un ise işkence sonucu öldürüldüğü iddia edildi. Sığırcıkoğlu, 2013 yılında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar etti.

KAÇIŞINDA FETÖ ŞÜPHESİ

Firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapıların rol aldığına ilişkin tespitler bulunduğu, dosya bilgilerinin usulsüz şekilde değiştirildiği ve ceza süresinin hatalı hesaplandığı öne sürüldü. Sığırcıkoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin FETÖ mensubu olduğu belirtilen eski savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği, müddetnamelerin ise eski infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı belirtildi.

SURİYE'DEN RUSYA'YA

Firarının ardından Sığırcıkoğlu'nun Suriye, Rusya ve Lübnan'da saklandığı belirtildi. MİT'in fiziki ve teknik takip yöntemleriyle Sığırcıkoğlu'nun hareket profili ile iletişim ağını tespit ettiği aktarıldı. İstihbari çalışmalar sonucunda Sığırcıkoğlu'nun önce Suriye'de, ardından Lübnan'ın Cebel Muhsin bölgesinde saklandığı; daha sonra Rusya'nın Krasnodar bölgesine, Mısır üzerinden de yeniden Lübnan'a geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

Sığırcıkoğlu'nun yeniden Suriye'ye geçmeye çalışacağı bilgisinin edinilmesinin ardından MİT ve Suriye İstihbarat Servisi tarafından ortak operasyon planlandığı, sınır hattında koordineli çalışma yürütülerek Sığırcıkoğlu'nun yakalandığı bildirildi.