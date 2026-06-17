MİT'le Yakalanan DEAŞ Sorumlusu Konya'ya Getirildi

MİT'İN OPERASYONU İLE YAKALANAN DEAŞ SORUMLUSU KONYA'YA GETİRİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan vilayetinin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, Konya'ya getirildi. Soruşturmanın Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüleceği öğrenilirken Ahmet Kazancı, Meram Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ahmet Kazancı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,
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