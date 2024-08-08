MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri üssünde eylem planlayan PKK/KCK mensubu Serdar Sönmez'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

08.08.2024 11:30
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu 'Eziz Gabar' kod adlı Serdar Sönmez'i, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yılında PKK/KCK'ya katılan terörist Serdar Sönmez, 2015'te Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldı. 2018'de Kandil'de ve son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi çevresinde faaliyet gösteren terörist Sönmez'in PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerinden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldığı tespit edildi. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan terörist Sönmez, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

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