MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi. Operasyon sonucunda, terör örgütünün bomba yapımında önemli rol oynayan bu iki isim etkisiz hale getirildi.
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30.08.2024 14:23:30. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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