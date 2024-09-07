Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusunu olan Saliha Akbıyık'ı, Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, bölgedeki terör faaliyetlerini azaltmayı ve güvenliği artırmayı hedefliyor.
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8.09.2024 01:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: MİT'ten PKK'nın İran Sorumlusuna Operasyon - Son Dakika
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