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MİT, PKK/KCK'nın kadın savunma güçleri komutanını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın kadın savunma güçleri komutanını etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın savunma güçleri komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'yi etkisiz hale getirdi. Terörün kaynağında imha politikası çerçevesinde operasyonlara devam edileceği bildirildi.

MİT, PKK/KCK\'nın kadın savunma güçleri komutanını etkisiz hale getirdi
27.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:35
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın savunma güçleri (HPJ) komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'yi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, İran-Irak sınırındaki kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan sözde kadın savunma güçleri komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğunu tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri üslerine yönelik eylem planlamalarında bulunan Zeynep Eyveri, harekete geçemeden etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, MİT'in önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'nın kadın savunma güçleri komutanını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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