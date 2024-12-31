MİT, PKK/KCK\'nın Sözde Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Irak Gara alanı sözde sorumlularından 'Kurtay Batman' kod adlı Nusrettin Demir'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, saha ajanları aracılığı ile PKK/KCK'lı 'Kurtay Batman' kod adlı Nusrettin Demir'in 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti. Bunun üzerine MİT, Demir'i hedef listesinde aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak Gara'da sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi. MİT, hedefindeki Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. Saha ajanları, Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi. PKK/KCK'lı Demir'e operasyon kararı alındı. Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler, Irak Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015'te Irak Avaşin alanına geçti. 2016-2021 arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak Gara alanı sözde sorumluları arasında görev alıyordu.