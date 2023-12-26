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MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri içerisinde faaliyet gösteren 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı takibe aldıktan sonra düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Güvenlik kaynakları, terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak ve Suriye'de nokta operasyonlara devam edileceğini bildirdi.

MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sorumlusunu etkisiz hale getirdi
26.12.2023 - 10:17,  Güncelleme: 10:30
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK öz savunma birlikleri sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'lı 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı saha ajanlarıyla takibe aldı. Teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu saptandı. Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı, ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen Akman'ın faaliyetleri, MİT tarafından bir süre izlendi. Terörist, uygun koşulların oluşmasıyla düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Irak'ın kuzeyinde 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK'nın öz savunma birlikleri içerisinde sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

Güvenlik kaynakları, ileriki süreçte terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlara devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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