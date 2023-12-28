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MİT, PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde yer alıyordu ve MİT'in hedef listesindeydi.

MİT, PKK/YPG\'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi
28.12.2023 - 11:15,
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2013 yılında Suriye'de örgütsel faaliyetlere katılan Eymen Coli, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri içinde de yer aldı. Bölgedeki örgüt karşıtı ailelere olan acımasız tutumuyla tanınan Coli'nin, Barış Pınarı Harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirlendi. Güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden terörist Coli, MİT'in hedef listesine alındı. MİT, saha ajanlarından gelen istihbarat sonucunda, terörist Coli'nin örgütün sözde asayiş sorumlusu olduğunu tespit etti ve operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Coli, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MİT, PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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