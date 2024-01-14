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MİT, PKK/YPG'ye ait 23 hedefi imha etti - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'ye ait 23 hedefi imha etti

MİT Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti. Operasyonlar planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edecek.

MİT, PKK/YPG\'ye ait 23 hedefi imha etti
14.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:50
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MİT, terör hedeflerini böyle vurdu

Şehitlerin kanını yerde bırakmadı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti. MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/ YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

MİT Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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