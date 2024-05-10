MIT\'te Filistin destekçilerinin çadırları dağıtıldı

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ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) polis, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Filistin destekçilerinin çadırlarını dağıttı.

ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterileri devam ederken, polis MIT'teki göstericilere müdahale etti.

Kampüste göstericilerin kaldığı çadırları dağıtan polisin, bazı kişileri gözaltına aldığı da kaydedildi.

Bu protestolar nedeniyle üniversitenin, bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırma kararı aldığı bildirilmişti.

ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan, öğrencilerin İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınayarak okul yönetimlerinden "Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini" talep ettikleri protestolarda, 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.