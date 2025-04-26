MİT raporu ortaya çıktı! Suriye için düşünülen kral dikkat çekti - Son Dakika
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MİT raporu ortaya çıktı! Suriye için düşünülen kral dikkat çekti

MİT raporu ortaya çıktı! Suriye için düşünülen kral dikkat çekti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkan Orta Doğu topraklarını manda yönetimi altına alan İngiltere'nin, bölgede yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 14 Eylül 1944 tarihli bir istihbarat raporu paylaştı. Raporda Suriye'ye düşünülen kral dikkat çekti.

26.04.2025 11:22
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MİT resmi web sitesinde tarihi ve önemli bir istihbarat raporunu paylaştı. Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkan Orta Doğu topraklarını manda yönetimi altına alan İngiltere'nin, bölgede yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 14 Eylül 1944 tarihli bir istihbarat raporu ortaya çıktı.

ÜRDÜN EMİRİNİ SURİYE'YE KRALI YAPMAYA ÇALIŞMIŞLAR

MİT Başkanlığı'nın web sitesinde yer alan 'Özel Koleksiyon' albümünde, İngiliz istihbaratçı John Philby'in dönemin Mavera-i Ürdün Emirliği'nde yürüttüğü çalışmalara ilişkin 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporu yayımlandı. Raporda, İngiltere'nin Osmanlı devletinin hakimiyetinden çıkan Orta Doğu topraklarındaki faaliyetleri deşifre edildi. İngiliz istihbaratçı, seyyah, yazar, kaşif ve siyaset adamı John Philby, Müslüman olduktan sonra bilinen ismiyle Abdullah Philby'in (1885-1960), Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine raporda yer verildi. Raporda, Philby'in yaptığı faaliyetlerin o dönem Ürdün Emiri olan Emir Abdullah'ın Suriye'ye kral yapılmaya çalışıldığı yer aldı.

Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans Servisi'nin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi, geçen hafta Beyrut'a gelmiş ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen; birkaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir El-Cündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır. Öğrendiğime göre; Şibli Bişara, İntelijans Servis'nin yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling ile Beyrut'un Senjorj Oteli'nde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin, Emir Abdullah'ın Suriye'ye kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır."

81 yıllık belge! MİT, İngilizlerin Orta Doğu planının istihbarat raporunu paylaştı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT raporu ortaya çıktı! Suriye için düşünülen kral dikkat çekti - Son Dakika

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