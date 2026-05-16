MİT'ten Büyük Casusluk Operasyonu

16.05.2026 15:13
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası casusluk ağını çökertti, 7 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT), Türkiye aleyhine faaliyetler yürüten ve iki farklı yabancı servise çalıştığı tespit edilen uluslararası casusluk ağı çökertildi. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri 2 farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti.

MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü "özel ekipleri" ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, casusluk ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Yabancı servislerin ağ yapısı ve yöntemleri deşifre edildi

Casusluk şebekesi içinde yer alan kişilerin, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgiler topladığı ve yabancı istihbarat servislerine aktardığı tespit edildi.

Bu kapsamda başlatılan operasyonla B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.

Elebaşı B.E. ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti.

MİT'in, uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, Türkiye aleyhine faaliyet yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimliklerinin değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedeflerinin de ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

MİT'in, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladığı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

