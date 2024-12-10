MİT'ten PKK/YPG'ye Operasyon: 12 TIR ve 2 Tank İmha Edildi - Son Dakika
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MİT'ten PKK/YPG'ye Operasyon: 12 TIR ve 2 Tank İmha Edildi

MİT\'ten PKK/YPG\'ye Operasyon: 12 TIR ve 2 Tank İmha Edildi

MİT, Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'nin Esad rejiminden kaçırmaya çalıştığı silah ve mühimmat konvoyuna operasyon düzenleyerek, 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

10.12.2024 18:58  Güncelleme: 18:59
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya çalışan PKK/ YPG terör örgütünün konvoyuna operasyon düzenlendi; silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri takibe aldı. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediği ve konvoy halinde bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenlenerek konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

Örgütün, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı Türkiye'ye yönelik kullanmayı planladığı belirtildi. MİT kaynaklarınca, Suriye'de oluşan durumda, terör örgütünün sınırda yuvalanıp Türkiye'ye yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT'ten PKK/YPG'ye Operasyon: 12 TIR ve 2 Tank İmha Edildi - Son Dakika

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