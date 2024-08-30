MİT ve Jandarma, Fransa'da faaliyet gösteren teröristi yakalayıp sınır dışı etti - Son Dakika
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MİT ve Jandarma, Fransa'da faaliyet gösteren teröristi yakalayıp sınır dışı etti

MİT ve Jandarma, Fransa\'da faaliyet gösteren teröristi yakalayıp sınır dışı etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı ortak operasyonla yakalayıp sınır dışı etti. Korkmaz, Fransa'da terör örgütü adına illegal faaliyetler yürütüyordu. Yakalanan terörist, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

30.08.2024 14:16
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ı ortak operasyonla yakalayıp sınır dışı etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından uzun süredir takip edilen Korkmaz, Fransa'da terör örgütü PKK/KCK adına para toplama, örgüte adam kazandırma, insan ve malzeme aktarımı şeklinde illegal faaliyetler yürütüyordu.

MİT tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde olduğu tespit edilen Korkmaz, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütünün sözde Fransa yapılanmasında yer alan Korkmaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

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