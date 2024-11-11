Mitoloji Mafyası'nın Çekimleri Başladı - Son Dakika
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Mitoloji Mafyası'nın Çekimleri Başladı

Orçun Benli'nin yönettiği film, Yunan mitolojisinden esinlenerek komik bir macera sunuyor.

11.11.2024 13:19
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Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı, komedi macera filmi "Mitoloji Mafyası"nın çekimleri, Çanakkale Geyikli'de başladı.

Yapımcılığını Limon Yapım ve 6. His'in üstlendiği filmin senaryosu, Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından kaleme alındı.

Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen'in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Eray Özbal, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış yer alıyor.

Yeşilçam'ın 3 kötü karakteri yeniden bir arada

Türk sinemasının kötü karakterlerini canlandıran Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal da 40 yıl sonra "Mitoloji Mafyası" ile yeniden bir araya geldi.

Filmde Coşkun Göğen Yunan tanrısı "Priapos"u canlandırırken, Nuri Alço "Alkapon Kerim", Eray Özbal ise "Belmondo Engin" rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yunan mitolojisinden yola çıkılan hikayede, tarihi eser kaçakçıları, mafya ve mitoloji dünyasındaki bir macera izleyicinin beğenisine sunulacak.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"İki beceriksiz hırsız olan Peker ile Ati, çaldıkları antik heykelin içinde binlerce yıldır mahsur kalan Priapos'u yanlışlıkla serbest bırakır. Priapos, Ati ve Peker'e kendisini ait olduğu yere götürmeleri karşılığında bir dileklerini gerçekleştireceğini söyler. Priapos'u geri götürmek için yola çıkan ikili kendilerini fantastik ve komik bir kovalamacanın içinde bulur."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Coşkun Göğen, Orçun Benli, Eray Özbal, Nuri Alço, Çanakkale, Geyikli, Magazin, Sinema, Güncel, Son Dakika

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