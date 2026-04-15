Mitsubishi Fabrikasındaki İş Cinayeti Davası

(MANİSA) - Manisa'da Mitsubishi'ye ait bir fabrika inşaatında işçiler Ali Baba Gökalp ve Zülfü Yıldız'ın yaşamını yitirmesine ilişkin davanın 4. duruşmasında mahkeme, bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi. Duruşmayı takip eden Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yarımcısı Selma Gürkan, "Denetim görevini yerine getirmeyen kamu kurumları da bu sorumluluğun içindedir. Zülfü Yıldız ve Ali Baba Gökalp için adalet arayışını sürdüreceğiz" dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmında yapımı süren Mitsubishi Yeni Isı Pompa Fabrikası'nda 2 Şubat 2024'te işçiler Ali Baba Gökalp ile Zülfü Yıldız'ın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın dördüncü duruşması Manisa Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da takip etti.

Hayatını kaybeden işçi Zülfü Yıldız'ın eşi Gülay Yıldız, "Bu iş kazası değil, göz göre göre cinayet. Eşim ve eniştem çığlıklarla can verdi. Tek istediğim adaletin yerini bulması" dedi.

"Bize bunu yaşatanlar cezasını çeksin istiyoruz"

Ali Baba Gökalp'in eşi Nuriye Gökalp ise "Bu bir iş kazası olsaydı müdahale olurdu, yangın tüpü olurdu. Bu bir cinayet. Karşımızda tek bir sorumlu göremiyoruz. Bize bunu yaşatanlar cezasını çeksin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, beyanların ardından bilirkişi raporu hazırlanması için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi. Ailelerin olay yerinde keşif yapılması yönündeki talebi ise reddedildi.

Duruşma sonrası konuşan avukat Özgür Metin, olay yeri keşfi talebinin reddedilmesine tepki gösterdi. Duruşma sonrası konuşan Ali Baba Gökalp'in eşi Nuriye Gökalp de "Lütfen bize destek çıkın. Biz bu iş cinayetini yaşadık ama başkası yaşasın istemiyorum" dedi.

Gülay Yıldız ise inşaatta başka iş kazaları da yaşandığına dikkati çekerek, "İş güvenliği diyorlar ama ne yangın söndürme sistemi var, ne doğru düzgün ekipman. Mitsubishi firması da taşeron firmalar da sorumlu" diye konuştu.

"Adalet arayışını sürdüreceğiz"

Duruşma sonrası açıklama yapan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ise davanın iş cinayetlerindeki yapısal sorunları ortaya koyduğunu dile getirerek, "Rutine dönüşen bir iş cinayeti davası görüldü. Yine tanık yoktu. Ailelerin 'Karşımızda sorumlu yok' serzenişi aslında bu davanın özeti. Usta başına sorumluluğu yıkarak kurtulma çabası var. Oysa ana firma da taşeron firmalar da sorumludur. Denetim görevini yerine getirmeyen kamu kurumları da bu sorumluluğun içindedir" dedi.

Sanıkların savunmalarının da sorumluluğu üzerlerinden atma amacı taşıdığını söyleyen Gürkan, "Zülfü Yıldız ve Ali Baba Gökalp için adalet arayışını sürdüreceğiz" diye konuştu.