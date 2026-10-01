MKE, Azerbaycan ordusunun BMP-1 araçlarını modernize edip fişek fabrikası kuruyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Azerbaycan'da 7,62 ve 5,56 milimetrelik fişek üretimi yapacak fabrika kurarken ülkenin ordusunun envanterindeki BMP-1 zırhlı piyade araçlarının modernizasyonunu da gerçekleştiriyor.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX 2026) AA muhabirine, şirketin bu ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keleş, MKE Azerbaycan şirketini kurduklarını ve faaliyetlerini burada sürdürdüklerini belirterek, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığına bağlı Savunma Sanayii Holdingine (Azersilah) 7,62 ve 5,56 milimetrelik fişek üretecek fabrikayı tesis ettiklerini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı Miras şirketiyle de işbirliği yaptıklarını anlatan Keleş, Azerbaycan ordusunun envanterindeki BMP-1 zırhlı piyade araçlarının modernizasyonu ile bu araçlara 30 ve 12,7 milimetrelik kulelerin entegrasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Keleş, ilerleyen süreçte MKE'nin TOLGA yakın hava savunma sistemlerinin BMP-1'in üzerine entegre edileceği bilgisini vererek, "Daha sonra Miras'la birlikte üçüncü ülkelerdeki BMP-1'lerin TOLGA araçlarına dönüştürülmesiyle ilgili çalışma yürüteceğiz." dedi.

MKE'nin Azerbaycan'daki çalışmalarının ürün ve altyapı boyutunda devam ettiğini vurgulayan Keleş, "MKE'nin çok geniş olan ürün yelpazesi ve yeteneklerinin hem ürün hem de ürün altyapısı olarak Azerbaycan'a kazandırılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.