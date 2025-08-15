MKE'den Fotoğraf Sergisi Açılışı - Son Dakika
MKE'den Fotoğraf Sergisi Açılışı

15.08.2025 17:17
MKE, Cumhuriyetin 102. yılı için İmalat-ı Harbiye Müzesinde sergi açtı, tarihi belgeler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Makine ve Kimya Genel Müdürlüğü (MKE) tarafından, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında hazırlanan, "Tophane-i Amire'den İmalat-ı Harbiye'ye MKE" temalı fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı.

MKE yerleşkesinde yer alan İmalat-ı Harbiye Müzesi'ndeki serginin açılışı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu tarafından yapıldı.

Açılış öncesinde konuşan Karakaya, müzenin muazzam bir yapıya sahip olduğunu belirterek, daha nitelikli hale getirilmesine yönelik çalışmalarından ötürü MKE yönetimine teşekkür etti.

Karakaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzelerin ihyasına yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "İmalat-ı Harbiye Müzesi, 2023 yılında vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Milli kültürümüzü, Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'nın önemini anlatacak mahiyette bir eseri vatandaşlarımıza kazandırmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

İmalat-ı Harbiye Müzesi'nin tanıtılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Karakaya, "Her daim Bakanlık olarak destek olacağız." ifadesini kullandı.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Aksöz ise 1936'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi arazisinin büyük bir bölümünü, silah ve mühimmat fabrikası olarak tahsis etmesine ait belgenin ilk kez paylaşıldığını söyledi.

Sanat ve tarih severleri buluşturan sergide, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan savunma sanayi mirası, MKE'nin arşivinden ve koleksiyonlarından seçilen karelerle ziyaretçilere aktarılıyor.

İmalat-ı Harbiye Müzesi hafta sonu da ziyaret edilebilecek

Tarihi dokusunu koruyan İmalat-ı Harbiye Müzesi, geçmişten bugüne milli savunma sanayi yolculuğunun en önemli tanıklarından biri olmayı sürdürüyor ve sergi, MKE'nin köklü mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait tarihi vesikanın ve fotoğraf sergisinin yer aldığı MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi hafta sonları da ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

