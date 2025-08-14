MKE\'den Samsun\'a 2 Milyar Liralık Yatırım

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Samsun'da 2 milyar liralık savunma sanayi yatırımı kapsamında yapacağı çalışmalar değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret ettiklerini ifade etti.

Tavlı, MKE'nin 2 milyar liralık yatırımla savunma sanayisi üretim merkezine dönüştüreceği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üreteceği Samsun Üretim Kampüsünde yürütülen çalışmaları ziyarette değerlendirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"MKE'nin bu önemli yatırımı gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Kuzeyin Üretim Merkezi Samsun'umuzun gücüne güç katarak, Samsun Yüzyılı'na büyük bir ivme kazandıracak inşallah. Bu vesileyle, bu dev yatırımının şehrimize kazandırılmasına vermiş oldukları güçlü destekler için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kabinemizin çok kıymetli Bakanlarına, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MKE Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."