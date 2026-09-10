MKE ile Polonya\'nın PGZ\'si hava savunma sistemlerinde işbirliği anlaşması imzaladı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Polonya'nın kamu iştiraki savunma sanayii grubu Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) arasında hava savunma sistemleri alanında mutabakat zaptı imzalandı.

MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO kapsamında, MKE ile kamu iştiraki savunma sanayii grubu PGZ arasında hava savunma sistemleri alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptına imza atıldı.

Mutabakat kapsamında şirketler, yakın menzilli hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ve kinetik olmayan sistemlere (mühimmata ihtiyaç duymayan müdahale sistemleri) yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

İşbirliğiyle tarafların mevcut hava savunma sistemlerindeki kabiliyet boşluklarının giderilmesi ve farklı sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Mutabakat Türkiye ve Polonya pazarlarının yanı sıra potansiyel ihracat pazarlarını da kapsıyor. Taraflar hava savunma alanındaki mevcut kabiliyetlerini farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ortak çözümler geliştirmek amacıyla bir araya getirecek.

MKE TOLGA'nın Avrupa'daki ikinci durağı Polonya

PGZ ile imzalanan mutabakat zaptı, MKE'nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi kapsamında Avrupa'da gerçekleştirdiği ikinci ülke işbirliği oldu.

MKE, 2026 yılında Macaristan merkezli HT Division ile TOLGA sisteminin insansız kara araçlarına entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalamıştı.

Bu işbirliği kapsamında TOLGA'nın 20 mm silah sistemi, HT Division tarafından geliştirilen 6x6 KATICA insansız kara aracına entegre edildi.

Söz konusu entegrasyon, 15-19 Haziran tarihleri arasında Paris'te düzenlenen EUROSATORY 2026 kapsamında duyuruldu.

MKE, PGZ ile imzaladığı yeni mutabakatla birlikte TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi kapsamında Avrupa'daki işbirliği ağını Polonya ile genişletti.

Öte yandan, MKE bu yıl 34'üncü kez Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen Doğu Avrupa'nın önde gelen savunma sanayii organizasyonlarından MSPO'da hava savunma sistemlerinden kara sistemlerine ve mühimmat çözümlerine kadar farklı ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlerin ve sektör profesyonellerinin ziyaretine sunuyor.