MKE üretimi PİRANA, Deniz Kurdu-I 2026'da su üstü hedefine saldırdı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Muğla'da gerçekleştirilen Deniz Kurdu-I 2026 Tatbikatı'nda MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile su üstü hedefine yönelik saldırı icra edildiğini, gelecekte buna benzer insansız sistemlerin öneminin daha da artacağını bildirdi.

Bayraktaroğlu, Aksaz'da Deniz Kurdu-I 2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamında, "TCG Anadolu" gemisinde yaptığı konuşmada, tatbikatta gerçekleştirilen faaliyetleri kuvvet komutanlarıyla gurur ve heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Tatbikat süresince personelin eğitim seviyesi ve disiplinin yanı sıra kuvvetler arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük gurur duyduğunu belirten Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yüksek muharebe gücüyle her türlü harekatı icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu ifade etti.

Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu bu imkan ve kabiliyetlerin Türkiye'nin bölgedeki caydırıcılığında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Deniz Kuvvetlerinin de bu caydırıcılığın önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bayraktaroğlu, "Temelleri Çaka Bey tarafından 1081 yılında atılan Deniz Kuvvetlerimiz, bin yıla yakın süredir 'Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır ve korumaya devam edecektir." dedi.

Karasularının ve hava sahasının güvenliğinin, uluslararası hukuka uygun şekilde insanlı ve insansız sistemlerin etkin kullanımıyla sağlandığını belirten Bayraktaroğlu, savunma sanayisiyle kurulan güçlü işbirliğinin bu kapasitenin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Bayraktaroğlu, Türkiye'nin aynı anda çok sayıda savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayabilen, inşa edebilen ve idamesini gerçekleştirebilen ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Son 2 yılda 88 tatbikat icra edildi

MİLGEM ve MİLDEN projeleri kapsamında üretilen ve üretilecek savaş gemileri, uçak gemileri ve denizaltıların dünya çapında rekabet gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Bayraktaroğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu platform ve teknolojilerin, savunma sanayinin ulaştığı seviyeyi milletle buluşturmalarına imkan sağladığını vurguladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın da bu alandaki çalışmalara örnek olduğunu belirten Bayraktaroğlu, "Gençlerin denizcilik ve savunma teknolojilerine gösterdiği ilgi geleceğe olan güvenimizi pekiştirmiştir. Bunun için BAYKAR'a teşekkür ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız son 2 yılda 20 ulusal, 68 uluslararası olmak üzere 88 tatbikat icra etmiştir. Deniz unsurlarımız Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri kararlılıkla korurken, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Karadeniz'de, Somali açıklarında, Libya ve Katar'da, Senegal deniz sahasının gözetlenmesinde üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir." dedi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Deniz Kurdu-I 2026 Tatbikatı'nın 20-25 Eylül'de Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini ifade ederek, tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığının asli, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ise destek unsuru olarak katıldığını söyledi.

Tatbikata toplam 14 bin personelin katıldığı bilgisini veren Bayraktaroğlu, 100 yüzer unsur ve 50 hava aracının görev aldığını kaydetti.

Tatbikatta siber yetenekler ve yapay zeka destekli programların etkin şekilde kullanıldığına işaret eden Bayraktaroğlu, insansız deniz araçları, İHA'lar ile yeni geliştirilen su altı ve su üstü platformların da çeşitli safhalarda yer aldığını ifade etti.

"Denizlerde insanlı ve insansız sistemlerin birlikte kullanıyoruz"

Tatbikat kapsamında fiili silah atışlarının yanı sıra su üstü harekatı, denizaltı savunma harekatı, mayın karşı tedbirleri harekatı ve amfibi harekatı eğitimlerinin icra edildiğini aktaran Bayraktaroğlu, milli gemilerden milli mühimmatlarla gerçekleştirilen atışlarda hedeflerin tam isabetle etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

Bayraktaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizlerde insanlı ve insansız sistemlerin birlikte kullanıyoruz. KALKAN DİHA ve FPV dron gösterimleri yapıldı. MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile su üstü hedefine yönelik saldırı icra edildi. Gelecekte buna benzer insansız sistemlerin önemi daha da artacak. Bu sistemler deniz harekat konseptini yeniden şekillendirmiş ve şekillendirmeye devam etmektedir. Özellikle dikey iniş kalkış kabiliyeti olan İHA'lar, kamikaze İDA'lar ile insansız su altı araçları, Mavi Vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumak maksadıyla geleceğin muharebe ortamında TSK ve Deniz Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini artıran katma değeri yüksek yetenekler olarak yerini alacaklardır." dedi

Türkiye'nin bu alandaki üretim çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bayraktaroğlu, "Beş yılda 5 milyon, on yılda ise 10 milyon İHA üretilmesi hedeflenmektedir. Savunma sanayimizin üretim kapasitesi bu hedefi karşılayabilecek düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, tatbikatın Deniz Kuvvetlerinin sürekli gelişen imkan ve kabiliyetlerinin somut göstergesi olduğunu belirterek, tatbikatı planlayan ve icra eden başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm personelini tebrik etti.