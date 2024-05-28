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Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şube Başkanlığına Gülhan Sönmez seçildi.

MMG Diyarbakır Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, şube başkanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde, Gülhan Sönmez oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Sönmez, seçimin ardından yaptığı açıklamada, istişare kültürünü geliştirerek ortak akıl ile faaliyet yürüteceklerini belirtti.

Başkanlığı döneminde inovasyon ve girişimciliği her kademede desteklemeye devam edeceklerini, çağın gereklerine uygun projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Sönmez, şöyle dedi:

"Devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. Teknik gezilerimiz, bilgilendirici toplantılarımız ve pek çok etkinliğimizi bu dönemde de sürdüreceğiz. Üniversite öğrencileri ile koordineli bir şekilde üniversiteli mimar ve mühendis birimimizi daha etkin hale getireceğiz. Bu öğrencilerin mesleki yeterlilikleri için kültürel, teknik ve bilimsel organizasyonları artırarak düzenlemeye devam edeceğiz."???????