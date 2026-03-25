Mobbing İddiasıyla İşten Çıkarıldı

25.03.2026 12:31
E.A., mobbing ve ayrımcılık yaşadığı gerekçesiyle açtığı davada işe iade talep etti.

ANKARA'da özel bir şirkette çalışan E.A. (38), mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla işverene ihtarname göndermesinin ardından, İş Kanunu'nun 'İşçinin, işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması'nı ifade eden maddesi gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. E.A., işe iade davası açtı.

Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesine göre, özel bir şirkette çalışan E.A. isimli kadın, iş yerinde mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla işverene ihtarname gönderdi. E.A. aynı zamanda CİMER'e de şikayette bulundu. İhtarnamenin ardından E.A., 4857 sayılı İş Kanunu'nun 'İşçinin, işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması'nı ifade eden maddesi gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. E.A. bunun üzerine 1 milyon 250 bin TL tutarında tazminat talebiyle işe iade davası açtı.

'USULSÜZ BİR ŞEKİLDE ATILDIM'

E.A., 8 yıldır iş yerinde çalıştığını söyleyerek, "Son 2 yıldır korkunç bir mobbinge, baskıya ve ayrımcılığa maruz kaldım. Bu ayrımcılıktan ve baskıdan dolayı defalarca kez sözlü ifade etmeme rağmen bir sonuç alamadığım için amirlerime ihtar çektim. İhtarın sonucunda da tazminatsız, işsizlik maaşı olmadan, 8 yıllık karşılığını ödemeden işten atıldım. Çok usulsüz bir şekilde işten atıldım. '43' koduyla işten atıldım. 43 kodunun açılımı şu; aile bireylerine hakaret. Bizim böyle bir şeyimiz asla yok. Yani ellerinde bir kanıt da yok bununla ilgili. Daha sonrasında savcılığa da şikayette bulunduk. Hukuki haklarımızı aradık diye, yani yasal hakkımızı aradık diye işten kovulduk. Zaten yazıda da bize bunu bildirdiler" dedi.

'FESİH KODU FARKLI GÖSTERİLMİŞ'

E.A.'nın avukatı Senem Yılmazel ise işe iade davasının açılabilmesi için taraflar arasında bir belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerektiğini söyleyerek, "Maalesef müvekkilimin sözleşmesi geçersiz bir sebeple feshedilmiş. Bu sebep ise aslında kanuni yollara başvurulması. İş Kanunu'nda çok açık bir madde vardır; 'İşçinin sözleşmesi bu sebeple sona erdirilirse geçersiz bir fesihtir' diye. Ama maalesef bu sebeple feshedilmiş iş sözleşmesi. Hatta fesih ihtarnamesinde de bunlardan söz edilmiş. Fakat görünürde farklı gösterilmiş tabii. Biz de bu nedenle işe iade davası açtık. Türk adaletine de güveniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

