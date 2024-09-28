Mobil Başkan Uygulaması Büyükbürüngüz'de - Son Dakika
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Mobil Başkan Uygulaması Büyükbürüngüz'de

Mobil Başkan Uygulaması Büyükbürüngüz\'de

Başkan Palancıoğlu, mahallelilere yatırım ve gelişmeleri anlattı, taleplerini dinledi.

28.09.2024 11:18
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mobil Başkan" uygulaması kapsamında Büyükbürüngüz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulamayla makamını mahallelere taşıyan Palancıoğlu, Büyükbürüngüz Mahallesi'nde vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Büyükbürüngüz Mahallesi'ne önemli yatırım yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene KASKİ asbestli boruları değiştirmek üzere bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesinin Kayserigaz ile anlaşmasıyla doğal gazın buraya gelmesi sağlandı. Öncelikle Kayserigaz ve KASKİ'ye teşekkür ediyoruz. Kayserigaz'ın Büyükbürüngüz gibi kırsal mahallelerde imar planı zorunluluğu getirmesiyle biz de imar ile ilgili çalışma yaptık. Yeni gelişme alanı olarak bazı alanlar tespit ettik ve oralara yeni imar getirdik. Tüm taleplerinizle teker teker ilgileneceğiz."

Uygulamadan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar, talep ve önerilerini Palancıoğlu'na iletme imkanı buldu.

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobil Başkan Uygulaması Büyükbürüngüz'de - Son Dakika

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