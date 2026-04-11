Mobil Cihaz Üretimi Yükseliyor

6 Nisan 1920

1- Geçen yıl IMEI kaydı yapılan yaklaşık her 2 mobil cihazdan 1'i Türkiye'de imal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türkiye'de geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberi yollarla ülkeye giren, toplam 16 milyon 921 bin 282 cihazdan 11 milyon 683 bin 195'ini mobil cihazlar oluşturdu"

"Kaydı yapılan mobil cihazlardan 6 milyon 341 bin 391 adedi ithalat, 5 milyon 270 bin 601 adedi imalat yoluyla kaydedildi. Geçen yıl kayıt altına alınan IMEI sayısı ise 29 milyon 747 bin 29'u buldu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Tatil için paket turu tercih edecek tüketicilere Ticaret Bakanlığından uyarılar

Tüketiciler, tur başlamadan en az 30 gün önce sözleşmeyi feshederlerse ödedikleri bedeli, vergi ve benzeri kesintiler hariç herhangi bir kesinti yapılmaksızın geri alabiliyor

Fesih bildirimi turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapıldıysa, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Küresel piyasalar ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine kilitlendi

Yatırımcıların her olumlu gelişmeyi fiyatlama arzusu geçen hafta piyasalarda risk iştahının canlanmasına katkı verirken, gözler ABD ile İran heyetlerinin bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak diplomatik temaslarına çevrildi

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerde savaşın olumsuz etkilerine yönelik sinyaller aranırken, ülkede mart enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında kalmasına rağmen şubat ayına göre hızlandı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

4- ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes kararı enerji fiyatlarını aşağı yönlü hareketlendirdi

Brent petrolün vadeli varil fiyatı saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 31,3 artarken, Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 38,4 yükseldi

Kömür fiyatları ise saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 13,8 arttı

Ateşkesin duyurulmasından itibaren petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında düşüş yaşanırken, fiyatlar hala saldırı öncesi döneme göre yüksek seyrediyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)(Grafikli)

5- Fon yatırımlarının portföy değeri yıllık bazda yüzde 75 arttı

Türkiye'de mart ayı sonu itibarıyla toplam fon büyüklüğü yıllık bazda 4 trilyon 989,6 milyar liradan 8 trilyon 718 milyar liraya çıktı

En çok fon yatırımcısı 1 milyon 324 bin 967 kişiyle İstanbul, 513 bin 125 kişiyle Ankara, 458 bin 649 kişiyle İzmir'de bulunuyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

6- Dijitalpark Teknokent'ten 3 yılda 75 milyon dolarlık ihracat

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin:

"Son 3 yılda özellikle ihracatta önemli sıçrama yaptık. Bu süreçte 75 milyon dolara yakın bir ihracat gelirine ulaşmış durumdayız ve bu hızla artmaya devam ediyor"

"Çekmeköy yerleşkemize bugüne kadar 2 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık"

(Abdulkadir Günyol-Tolga Yanık/İstanbul)

7- NASA'nın Artemis II misyonuyla insanlı uzay görevleri hız kazanıyor

NASA'nın Artemis II misyonu ile yaklaşık yarım yüzyıl sonra insanlı Ay yolculukları yeniden ivme kazanırken görev kapsamında elde edilen verilerin gelecekteki iniş planlarına yön vermesi bekleniyor

Artemis II mürettebatı, Dünya'dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklaşarak insanlı uzay uçuşlarında bugüne kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti

(Zeynep Katre Oran/Ankara)

8- "Suyun Nobeli" sahibi Madani'den COP31'de su krizine ağırlık verilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Kaveh Madani:

"COP31'de Türkiye'nin su sorunu konusunda üstlenebileceği önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'nun bir parçası olarak suyun değerini ve stratejik önemini bilen, sınır aşan su yönetimine ilişkin sorunları ve zorlukları anlayan, aynı zamanda altyapı yatırımlarının hem faydalarını hem de olası olumsuz sonuçlarını deneyimlemiş bir ülke olarak Türkiye önemli bir konumda bulunuyor"

"Türkiye, tarım ve büyüme kaynaklı sorunlarla da başa çıkmış bir ülke. Bu nedenle, su konusundaki tartışmalara öncülük etmek ve suyun iklim müzakerelerine daha güçlü bir şekilde entegre edilmesini sağlamak açısından oldukça elverişli bir konumda yer alıyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

9- Parkinson'da erken tanı ve fizik tedavi hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde görevli Uzm. Dr. Gözde Ünal: "Parkinson'da doğru ilaç kullanımı, egzersiz ve fizik tedaviyle çok ciddi faydalar sağlanabiliyor. Hastaların özellikle bağımsız şekilde hareket etmesi uzun yıllar devam edebiliyor"

Hastanenin Fizik Tedavi Kliniği'nde görevli Doç. Dr. İsmail Mert Zure: "Fizik tedavi burada hastanın hareketini iyileştirmek anlamında çok etkili olur, ilaç tedavisine ek olarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatır"

"Bazı yaşamsal yetenekleri kaybetmeden en erken aşamada başlarsak tedavi açısından en iyi sonuç olur. Burada kaybettiklerini kazanmak yerine kaybetmeyi engellemek bizim amacımız ve hastalığın yönetimi açısından çok daha efektif bir tedavi olur"

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- "Boğaz'ın incisi" Beşiktaş Park, 10. yılını kutluyor

2019'da Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yapan 42 bin 684 seyirci kapasiteli Beşiktaş Park'ta bu sezon da 2026 UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak

Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını açan Türkiye'nin ilk akıllı stadı, 10. yılını geride bıraktı

(Metin Arslancan/İstanbul)

11- PORTRE - Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu: Can Bartu

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimleri arasında yer alan Can Bartu, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor

Basketbolda biri genç, beşi A milli olmak üzere 6 kez ay-yıldızlı formayı giyen Bartu, A Milli Futbol Takımı'nda ise 26 maçta görev aldı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

12- Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ikinci "dalya"ya hazırlanıyor

Galatasaray'daki 5. sezonunu geçiren yıldız futbolcu, yarınki Kocaelispor müsabakasında oynaması durumunda sarı-kırmızılı formayı 200. kez terletecek

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 136, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 27, Türkiye Kupası'nda 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 15, TFF Süper Kupa'da ise 4 maça çıktı

(Emrah Oktay/İstanbul)

