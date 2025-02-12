Mobilya Atölyesinde Testere Kazası: Bir Parmak Koptu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde elini yatar daire testeresine kaptıran Tahir D.'nin (30) parmağı koptu.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Tahir D., yatar daire testeresinde ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini kaptırdı. Başparmağının bir kısmı kopan Tahir D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tahir D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.