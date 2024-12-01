FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, fabrika müdürü tutuklandı.
Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Mobilya Fabrikası Yangını: Fabrika Müdürü Tutuklandı - Son Dakika
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