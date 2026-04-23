Mocoa'da Silahlı Saldırı: 5 Genç Hayatını Kaybetti

Kolombiya'nın güneybatısındaki Mocoa kentinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 5 genç yaşamını yitirdi.

Ulusal basına göre, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Mocoa kentinde, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen bir saldırı gerçekleşti.

Saldırıda 5 genç hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Mocoa Hükümet Sekreteri Missen Javier Ordonez, basına yaptığı açıklamada, cinayetlerin araştırıldığını belirterek, "Silahla öldürülmüş 5 ceset bulundu. Anlaşılan olay dün gece vuku bulmuş, cesetler üzerinde teknik inceleme devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kentte son dönemde artan hırsızlık, gasp, cinayet ve güvenlik olayları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Şehirde alarm durumu ilan edilirken, yerel yetkililer olayın aydınlatılması ve sorumluların yakalanması amacıyla alınacak acil önlemleri belirlemek için olağanüstü güvenlik konseyi topladı.