Modacı Barbaros Şansal'a hakaret davasında ceza verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Modacı Barbaros Şansal'a hakaret davasında ceza verilmedi

Modacı Barbaros Şansal\'a hakaret davasında ceza verilmedi

Kayseri'de modacı Barbaros Şansal'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mahmut Y.'ye ceza verilmedi. Mahkeme, şikayetçinin milli değerlere aykırı paylaşım yaptığını ve sanığın haksız tahrik altında hareket ettiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

12.02.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de modacı Barbaros Şansal'a (65), sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Mahmut Y.'nin (40) 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, şikayetçi Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımda bulunduğu ve sanığın 'haksız tahrik' altında söz konusu yorumu yaptığı gerekçesiyle cezaya yer olmadığına karar verdi.

Modacı Barbaros Şansal 2017 yılında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Mahmut Y.' de söz konusu videonun altına, yorum yaparak küfür etti. Şansal'ın şikayeti üzerine şüpheli Mahmut Y. hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mahmut Y. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Mahmut Y., "Telefonumu kaybetmiştim. Kesinlikle hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmadım. Bu tarz paylaşımlarda bulunacak bir kişi değilim" dedi.

CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme hakimi, şikayetçi Barbaros Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımı nedeniyle sanık Mahmut Y.'nin eyleminin 'haksız tahrik' altında işlediğine ve ilk haksız eylemin de şikayetçi Şansal tarafından kaynaklandığı gerekçesiyle sanık Mahmut Y.'ye, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Barbaros Şansal, Kayseri, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modacı Barbaros Şansal'a hakaret davasında ceza verilmedi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Modacı Barbaros Şansal'a hakaret davasında ceza verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement