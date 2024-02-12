Modacı Barbaros Şansal\'a hakaret davasında ceza verilmedi

KAYSERİ'de modacı Barbaros Şansal'a (65), sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Mahmut Y.'nin (40) 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, şikayetçi Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımda bulunduğu ve sanığın 'haksız tahrik' altında söz konusu yorumu yaptığı gerekçesiyle cezaya yer olmadığına karar verdi.
Modacı Barbaros Şansal 2017 yılında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Mahmut Y.' de söz konusu videonun altına, yorum yaparak küfür etti. Şansal'ın şikayeti üzerine şüpheli Mahmut Y. hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mahmut Y. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Mahmut Y., "Telefonumu kaybetmiştim. Kesinlikle hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmadım. Bu tarz paylaşımlarda bulunacak bir kişi değilim" dedi.
CEZA VERİLMEDİ
Mahkeme hakimi, şikayetçi Barbaros Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımı nedeniyle sanık Mahmut Y.'nin eyleminin 'haksız tahrik' altında işlediğine ve ilk haksız eylemin de şikayetçi Şansal tarafından kaynaklandığı gerekçesiyle sanık Mahmut Y.'ye, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
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