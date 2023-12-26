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Moderna, Çin'deki İlaç Fabrikasının İnşaatına Başladı - Son Dakika
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Moderna, Çin'deki İlaç Fabrikasının İnşaatına Başladı

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Çin'deki ilk ilaç fabrikasının inşaatına başladı. Moderna'nın hızlı yatırımı, Shanghai'nin ekonomik dinamosu niteliğindeki kentin reform ve dışa açılım canlılığını teşvik ettiğini gösteriyor. Proje, Çin'de yapılan en büyük yabancı yatırım olma özelliğini taşıyor.

Moderna, Çin\'deki İlaç Fabrikasının İnşaatına Başladı
26.12.2023 - 15:45,
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SHANGHAİ, 26 Aralık (Xinhua) -- ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Çin'deki ilk ilaç fabrikasının inşaatına başlaması, Shanghai'da yatırım anlaşması imzalanmasından sadece üç ay sonra gerçekleşti.

Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası'nın hızını bile aşan "Moderna hızı", Çin'in ekonomik dinamosu niteliğindeki Shanghai kentinin, iş ortamını optimize etmeye devam ederek reform ve dışa açılım canlılığını teşvik ettiğini ortaya koyuyor.

Moderna, 5 Temmuz'da Shanghai Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Komisyonu ve Minhang bölge yönetimi ile stratejik işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Dünyanın önde gelen mRNA aşı geliştiricilerinden Moderna, mRNA bazlı ilaç araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve virüs koruma teknolojileri de dahil olmak üzere kanser bağışıklık tedavisine odaklanıyor.

Moderna, Çin'deki Ar-Ge ve üretim merkezi projesi için Ekim ayında Shanghai'da arazi satın almış ve tesisin kazık temeli için onay almıştı.

Tahmini yatırım değeri 3,6 milyar yuan (yaklaşık 507 milyon ABD doları) olan proje, şu ana kadar Çin'de biyomedikal alanında yapılan en büyük yabancı yatırım olma özelliğini taşıyor. Proje, Minhang bölgesinde bulunan Shanghai Xinzhuang Sanayi Parkı'nda yaklaşık 18 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Yatırımı kolaylaştırmayı amaçlayan Minhang bölgesi, yatırımla ilgili meseleleri çözmek için 24 saat hizmet veren özel bir çalışma ekibi kurdu. İki ay içinde ABD tarafından gelen 45 talebi değerlendiren ekip, bu taleplere 30 dakika gibi kısa bir süre içinde yanıt verdi.

Xinzhuang Sanayi Bölgesi Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Tong Lingling, hem kent hem bölge hem de sanayi parkı için özel birer çalışma ekibi bulunduğunu söyledi.

Tong, "Üç seviyedeki ekipler, birbirleriyle eşgüdüm içinde çalışarak işletmelerin onay süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı oldu" dedi.

Öte yandan Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng ise karmaşık dış ortama rağmen Shanghai kentinin en fazla tutulan yatırım adreslerinden ve çokuluslu şirketlerin sanayi ve tedarik zincirlerine yönelik son yeniden yapılanma hamlesindeki en popüler adreslerden biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Yıllar içinde piyasa odaklı, hukuka dayalı, uluslararası nitelikte ve dünya çapında bir iş ortamı yaratmak üzere istikrarlı şekilde çalışan Shanghai, büyük projelerin uygulanmasından elde edilen fikirleri kademeli şekilde düzenli hizmetlere dönüştürüyor.

Resmi verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Shanghai kentinin aldığı fiili kullanımdaki yabancı yatırım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pozitif büyüme sergileyerek 20,77 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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