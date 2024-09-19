Modi, Cammu Keşmir'e Eyalet Statüsü Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Modi, Cammu Keşmir'e Eyalet Statüsü Müjdesi Verdi

Hindistan Başbakanı Modi, Cammu Keşmir'e eyalet statüsünün geri verileceğini açıkladı.

19.09.2024 15:50
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 5 Ağustos 2019'da özel statüsü kaldırılan ve federal yönetime bağlı "Birlik Toprağı" haline getirilen Cammu Keşmir'e eyalet statüsünün yeniden verileceğini bildirdi.

The New Indian Express gazetesinin haberine göre, Başbakan Modi, Cammu Keşmir'de dün başlayan ve 1 Ekim'de sona erecek milletvekili seçimleri kapsamında Srinagar kentinde miting düzenledi.

Modi mitingde, liderliğini yaptığı Bharatiya Janata Partisinin (BJP) 5 Ağustos 2019'da özel statüsü kaldırılan ve federal yönetime bağlı Birlik Toprağı haline getirilen Cammu Keşmir'e eyalet statüsünü yeniden kazandıracağını ifade etti.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC), Halkların Demokratik Partisi (PDP) ve Cammu Keşmir Ulusal Konferans Partisine tepki gösteren Modi, bu partileri bölge halkını hayal kırıklığına uğratmakla suçladı.

Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün iade edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı.

AA muhabirine konuşan seçmenler, Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'daki kararına karşı tepkilerini oy kullanarak gösterdiklerini ve yerel temsilcileri göreve getirmek istediklerini vurguladı.

Shopian bölgesinde ikamet eden Şakil Ahmed, "Ağustos 2019'dan beri tanımadığımız ve sempatik olmayan insanlar tarafından yönetiliyoruz. Kendi temsilcilerimizin çözebilmesini umduğumuz pek çok sorun var." dedi.

10 yıl sonra ilk seçimler

Cammu Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk defa yapılan milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi dün başlamıştı.

Seçimlerin ilk aşamasının dün tamamlandığı Cammu Keşmir'de, 25 Eylül ve 1 Ekim'de de oy kullanma işlemi yapılacak. Seçim sonuçlarının 4 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Üç aşamalı milletvekili seçimlerinde 8,7 milyondan fazla seçmen, 90 sandalye için oy kullanacak.

Seçimlerde 46 ve üzerinde sandalye kazanan parti çoğunluğu sağlayacak.

Son meclis seçimleri 2014'te yapılmıştı

Cammu Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım- Aralık 2014'te yapılmıştı. O dönem eyalet olan Cammu Keşmir'de Modi'nin BJP'si ile Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve PDP Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Başbakan Modi'nin BJP'si Müfti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. O tarihten bu yana Cammu Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Cammu Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Modi, Cammu Keşmir'e Eyalet Statüsü Müjdesi Verdi - Son Dakika

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