Modi'den Yapay Zeka Zirvesi Görüşmeleri

19.02.2026 17:37
Hindistan Başbakanı Modi, İsviçre ve Hollanda liderleriyle yapay zeka ve ekonomik işbirliğini görüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof ile yapay zeka ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini görüştü.

Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'da bulunan liderlerle bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Modi ile Parmelin'in ticaret, yatırım ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini ve yapay zeka inovasyonunda geleceğe yönelik ortaklıkları ele aldığını kaydetti.

Jaiswal, Modi'nin Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Schoof ile de ikili görüşme yaptığını belirterek, tarafların teknoloji ve inovasyon alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ortaklıkta yeni fırsatların değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldığını aktardı.

İki liderin, yapay zekanın ekonomik ve sosyal dönüşümde bir araç olarak kullanılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Jaiswal, Modi ve Schoof'un Hindistan-AB serbest ticaret anlaşmasının en kısa sürede uygulanması yönündeki kararlılıklarını yinelediklerini ifade etti.

Modi, Yunan mevkidaşı ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi ile de görüştü

Jaiswal, Modi'nin ayrıca Yunanistanlı mevkidaşı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldiğini kaydederek, iki liderin Hindistan-Yunanistan stratejik ortaklığını ticaret, savunma, güvenlik, turizm, kültür ve yapay zeka gibi alanlarda geliştirmenin yollarını ele aldığını belirtti.

Öte yandan, Modi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Halid Bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde yapay zeka ve Hindistan'daki veri merkezlerine yatırım konusundaki ortaklıklara değindiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

