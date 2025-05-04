Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü - Son Dakika
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Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

Başbakan Modi, Pahalgam'daki terör saldırısına yanıt konusunda Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi.

04.05.2025 19:44
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh ile bir araya geldi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan ile gerginliğin sürdüğü Hindistan'da Başbakan Modi, başkent Yeni Delhi'deki resmi konutunda Hava Kuvvetleri Komutanı Singh'i kabul etti.

Görüşme sonrasında resmi açıklama yapılmazken, ulusal basın Modi'nin 22 Nisan'da Cammu Keşmir'de meydana gelen saldırıya verilecek olası yanıtı değerlendirdiğini belirtti.

"Tam operasyonel özgürlük" mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval dahil üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, Cammu Keşmir'de 22 Nisan'daki terör saldırısına yanıtın biçimi ve zamanlaması için Hindistan'ın "tam operasyonel özgürlüğe sahip olduğu" bildirilmişti.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

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