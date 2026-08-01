Modi Protestocuları Affetmek İstiyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketi destekleyen ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isteyen öğrenci protestolarına katılan ve kendisine yönelik hakaretlerde bulunan gençleri affetmek istediğini bildirdi.

NDTV'nin haberine göre, Modi, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajla protestoculara seslendi.

Modi, Yeni Delhi'deki Jantar Mantar bölgesindeki protestolar esnasında kendisine yönelik hakaret içeren sloganlar atılması ve bunun sonucunda bir kadına karşı polis soruşturması başlatılması üzerine hakaretlerin hiçbir şey çözmeyeceğini vurguladı.

Çocuklukta hataların yapılabileceğini ancak çocukluğun bu hataları düzeltmek için de bir fırsat sunduğunu belirten Modi, "Toplumda öfke var ve bunu anlıyorum. Ama şimdi bu çocukları kucaklamanın ve onlara doğru yolu göstermenin zamanı. Onlar yanlış yola sapmış çocuklar. Onlara yolu göstermek bizim görevimiz. Onları cezalandırmak, mahkemelerde sürüklemek ve taciz etmek koşulları değiştirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Protestolardan sorumlu olan gençleri affetmek istediğini ve toplumun da aynısını yapması gerektiğine dikkati çeken Modi, hakaretlerin hiçbir şeyi çözmeyeceğini ve "yolunu kaybetmiş olanlara rehberlik edilmesi gerektiğini" söyledi.

Protestolar

Hindistan, "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketi destekleyen ve Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isteyen, çoğunlukla öğrenci ve gençlerin katıldığı protestolara sahne olmuştu.

Protestolar, başkent Yeni Delhi'de 16 metro istasyonunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmasına neden olmuştu.

Mumbai kentinde de yaklaşık 1500 gösterici bir parkta Pradhan'ın istifası talebiyle toplanmış, polis yaklaşık 200 protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.