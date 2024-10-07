Modi ve Muizzu İkili İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika
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Modi ve Muizzu İkili İlişkileri Güçlendirdi

Hindistan ve Maldivler arasında kalkınma, enerji ve ticaret konularında işbirliği anlaşmaları yapıldı.

07.10.2024 15:48
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YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin başkenti Yeni Delhi'de Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Modi ve Muizzu'nun görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki liderin kalkınma ortaklığı, enerji, ticaret, finans ve savunma gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ilişkin konuları ele aldığını söyledi.

İki ülke arasındaki "Kapsamlı Ekonomik ve Deniz Güvenliği Ortaklığının" resmileştirildiğini aktaran Jaiswal, 400 milyon dolarlık "swap" anlaşması da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmaların imzalandığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Modi, konuğuyla düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Maldivler'e desteğini yineleyerek, "Maldivler halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak, doğal afetler sırasında içme suyu sağlamak, Kovid-19 sırasında aşı dağıtmak gibi durumlarda Hindistan bir komşu olarak sorumluluğunu her zaman yerine getirmiştir." dedi.

Modi, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin başlayacağı mesajını verdi.

Göreve geldiğinden bu yana Hindistan'a ilk resmi ziyaretini yapan Muizzu ise ortaklıklarının kalkınma, ticaret, dijital ve finansal sektörler, sağlık, enerji ve güvenlik işbirliği alanlarındaki girişimleri kapsayacağını söyledi.

Muizzu, "Maldivler, bölgemizde barış ve kalkınmaya yönelik ortak vizyonumuza bağlı gerçek bir dost olarak kalacaktır." diye konuştu.

Maldivler Devlet Başkanı Muizzu'nun ziyareti boyunca üst düzey Hindistanlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

Hint askerlerinin Maldivler'den ayrılması

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Muizzu, muhalefetin eleştirilerinin hedefinde olan Hint askerlerinin ilk grubunun 10 Mart'a kadar gönderileceğini, kalanların da 10 Mayıs'a kadar ülkeden ayrılacağını belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Maldivler'in, ülkeden ayrılacak Hint asker grubunun yerine sivil personel görevlendirmeyi planladığını bildirmişti.

Maldivler Savunma Bakanlığı, 5 Mart'ta Çin ile askeri alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurmuştu. Ardından 10 Mayıs'ta Hindistan, Maldivler ile varılan mutabakat kapsamında bu ülkeden askeri personelinin tamamını çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Modi ve Muizzu İkili İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika

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