Mogadişu'da Yeni Mescit Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mogadişu'da Yeni Mescit Açılışı

24.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Mogadişu'da yıkılan mescidi yenileyerek açılışını gerçekleştirdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yaptırılan mescit törenle açıldı.

Mogadişu'nun Hawlwadag Sayidka bölgesindeki Türkiye Diyanet Vakfı Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesinin bahçesinde yer alan mescit, yetersiz olduğu için yıkıldı.

Mescit, öğrenci ve okul görevlilerinin ibadetlerini yapabilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle TDV tarafından daha donanımlı olarak yeniden inşa edildi.

"Türk Diyanet Vakfı Mescidi" adı ile hizmet verecek mescidin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi."

Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğrenciler Türkçe, Arapça ve Somalice ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Daha sonra açılışı yapılan mescitte okunan ezanın ardından namaz kılındı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfının Somali'de uzun yıllardır insani yardım ve eğitim başta olmak üzere pek çok noktada yapılan çalışmalara öncülük ettiğini söyledi.

Bugün de öğrencilerin uygulama yaptıkları mescidin yeniden inşa edilmesi dolayısıyla açılış töreni yapıldığını ifade eden Arslan, "Mescidimiz daha önce küçük bir mescit olarak inşa edilmişti. Son derece yıpranmış ve eski bir yapısı vardı. Onu tamamen yıkarak, yeniden büyük ve daha donanımlı bir mescit inşa etmek nasip oldu. Burada 300 kişi ibadet edebilecek. Öğrencilerimiz vakit namazlarını ve bütün ibadetlerini burada ifa ediyorlar. Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyorlar. Mescidimiz Türkiye Diyanet Vakfımızın ve hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle imar edildi. Hepsine canıgönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Açılışa, TDV Somali Temsilcisi Osman Türk, vakfın gönüllüleri, Somalili din adamları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mogadişu, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogadişu'da Yeni Mescit Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:48:38. #7.11#
SON DAKİKA: Mogadişu'da Yeni Mescit Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.