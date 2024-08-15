Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle Mogan Gölü'nde başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Su yüzeyindeki atıklar, müsilaj, yosunlar ve yabani otların temizlenmesiyle göl, eski görünümüne kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde, Mogan Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Temizlik kapsamında su yüzeyindeki atıklar, müsilaj, yosunlar, yabani otlar, temizlik araçları tarafından toplandı. Çalışmaların büyük oranda tamamlanmasıyla doğal güzellikleri ve zengin ekosistemiyle bilinen göl, eski görünümüne kavuştu. Sürdürülen faaliyetlerle gölün su kalitesi arttırılarak, bölgedeki doğal yaşamın korunması sağlandı. Ayrıca, Belediye tarafından yapılan çalışmalarla Sahil Parkı, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin daha fazla keyif alacağı bir alan haline getirildi.

"Mogan Gölü eski ihtişamına, maviliğine kavuştu"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Mogan Gölü, Gölbaşı'nın en değerli doğal miraslarından biridir. Bu nedenle gölümüzün korunması ve güzelliğini sürdürebilmesi için yapılan çalışmalar bizim için büyük önem taşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz temizlik çalışmaları sayesinde, Mogan Gölü eski ihtişamına, maviliğine kavuştu. Hem çevresel hem de turistik açıdan önemli olan bu proje ile gölümüzü geleceğe daha temiz ve sağlıklı bir şekilde taşıyoruz. Mogan Gölü'nün temizlenmesi, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de bu doğal güzelliği görmesi açısından çok önemli. Belediye olarak doğa dostu projelere devam edeceğiz. Daha temiz ve huzurlu bir Gölbaşı için çalışmalarımız sürecek" dedi.