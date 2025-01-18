Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti - Son Dakika
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Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti

Moğolistan Cumhurbaşkanı\'ndan Van ziyareti

MOĞOLİSTAN Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

18.01.2025 13:44  Güncelleme: 13:47
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MOĞOLİSTAN Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, programı kapsamında Van'ı da ziyaret etti. Moğolistan Cumhurbaşkanı'nı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve kurum amirleri karşıladı. Moğolistan Cumhurbaşkanı, Van'ın Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi'nde Moğol Hükümdarı Hülagü Han'a ait yazlık sarayın olduğu düşünülen bölgede incelemelerde bulunacak. Moğolistan Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin Moğolistan Büyükelçisi Zafer Ateş de eşlik etti.

Haber: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti - Son Dakika

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