Moğolistan'da 172 yangın en az 1 milyon 16 bin 908 hektarı etkiledi, 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moğolistan'da 172 yangın en az 1 milyon 16 bin 908 hektarı etkiledi, 1 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Moğolistan\'da 172 yangın en az 1 milyon 16 bin 908 hektarı etkiledi, 1 kişi öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moğolistan'da bu yıl ülke genelinde çıkan toplam 172 orman ve bozkır yangını en az 1 milyon 16 bin 908 hektar alanı etkiledi. Yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı ve yaklaşık 7,9 milyar Moğol tugriki maddi hasar oluştu.

ULAN BATUR, 13 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan'da bu yıl ülke genelinde çıkan toplam 172 orman ve bozkır yangını en az 1.016.908 hektar alanı etkiledi.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yangınların yaklaşık yüzde 80'i bozkırlarda çıktı. Yangınların çoğu, ülkenin doğusundaki Dornod, Sühbatur ve Hentii vilayetlerinde yaşanırken, yangınların başlıca nedeni ise insan ihmali oldu.

1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin yaralanmasına yol açan yangınlar, yaklaşık 7,9 milyar Moğol tugriki (yaklaşık 2,2 milyon ABD doları) maddi hasara yol açtı.

Açıklamada, son olarak 8 Ekim Cuma günü Dornod vilayetine bağlı idari birimlerden biri olan Khalkh Gol bölgesinde bir bozkır yangını çıktığı, yangının pazartesi günü söndürüldüğü belirtildi.

Ajans, halka orman ve bozkır yangınlarını önlemek için tedbir alma çağrısında bulundu.

Sert karasal iklime sahip Moğolistan'da genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen kurak ve rüzgarlı hava koşulları yangın riskini artırıyor.

Kaynak: Xinhua
Doğal AfetlerUluslararasıMoğolistanGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:35:41. #7.13#
SON DAKİKA: Moğolistan'da 172 yangın en az 1 milyon 16 bin 908 hektarı etkiledi, 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei