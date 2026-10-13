Moğolistan\'da 172 yangın en az 1 milyon 16 bin 908 hektarı etkiledi, 1 kişi öldü

ULAN BATUR, 13 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan'da bu yıl ülke genelinde çıkan toplam 172 orman ve bozkır yangını en az 1.016.908 hektar alanı etkiledi.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yangınların yaklaşık yüzde 80'i bozkırlarda çıktı. Yangınların çoğu, ülkenin doğusundaki Dornod, Sühbatur ve Hentii vilayetlerinde yaşanırken, yangınların başlıca nedeni ise insan ihmali oldu.

1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin yaralanmasına yol açan yangınlar, yaklaşık 7,9 milyar Moğol tugriki (yaklaşık 2,2 milyon ABD doları) maddi hasara yol açtı.

Açıklamada, son olarak 8 Ekim Cuma günü Dornod vilayetine bağlı idari birimlerden biri olan Khalkh Gol bölgesinde bir bozkır yangını çıktığı, yangının pazartesi günü söndürüldüğü belirtildi.

Ajans, halka orman ve bozkır yangınlarını önlemek için tedbir alma çağrısında bulundu.

Sert karasal iklime sahip Moğolistan'da genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen kurak ve rüzgarlı hava koşulları yangın riskini artırıyor.