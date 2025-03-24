Moğolistan'da Bozkır Yangınında 7.500 Hayvan Yandı

ULAN BATUR, 24 Mart (Xinhua) -- Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, ülkede yaşanan bozkır yangınında 7.500'den fazla çiftlik hayvanının öldüğünü duyurdu.

Ajanstan pazartesi günü yapılan açıklamada 8 vilayetteki bozkır yangınında toplam 39 ailenin de evlerini kaybettiği belirtildi.

Ajans, Ulan Batur ve diğer vilayetlerde yaşayanları, kuru havalarda şenlik ateşi yakmamaları ve yere sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı.

Moğolistan, kişi başına düşen besi hayvanı sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumunda. Öte yandan ülkendeki hayvancılık sektörü, kışın aşırı hava koşulları ve ilkbaharda kuru ve rüzgarlı hava koşulları gibi çeşitli doğal faktörlere büyük oranda bağımlı.

Ajans tarafından yayınlanan yeni verilere göre Moğolistan'da 2024 yılında toplam 137 orman ve bozkır yangını görülürken, bu yangınların çoğu ülkenin doğusundaki Sühbatur, Hentii ve Dornod vilayetlerinde kayda geçti.