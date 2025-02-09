Moğolistan'da 'Dzud' Felaketi: 7.500 Hayvan Öldü

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ULAN BATUR, 9 Şubat (Xinhua) -- Moğolistan'da bu kış "dzud" diye bilinen aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 7.500 çiftlik hayvanı öldü.

Moğolistan Devlet Acil Durum Komisyonu cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde dzud nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 7.500 hayvan öldü" diye belirtti.

"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle hayvanların hayatta kalma mücadelesi verdiği şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, ocak ayı sonu itibarıyla Moğolistan topraklarının yaklaşık yüzde 80'inin karla kaplandığını ve kar kalınlığının 60 santime ulaştığını duyurdu.

Moğolistan'da büyük ölçüde Sibirya yüksek basınç sisteminin etkisiyle sert kışlar yaşanıyor.

Geçen kış, ülkede son 50 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken bu durum şiddetli dzud'a yol açarak milyonlarca hayvanın ölümüne neden oldu.