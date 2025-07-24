Moğolistan'da Flotasyon Kazası: 6 Öğrenci Hayatını Kaybetti

HOHHOT, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir bakır-molibden cevher işleme tesisine düzenlenen çalışma ziyareti sırasında flotasyon hücresine düşen 6 üniversite öğrencisi boğularak yaşamını yitirdi.

Belediye Acil Durum Yönetim Bürosu'nun açıklamasına göre kaza çarşamba günü saat 10.20 sularında Hulunbuir kentinde Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketi'ne bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen tesiste meydana geldi. Çin Kuzeydoğu Üniversitesi öğrencisi 6 kişi, flotasyon işlemlerini gözlemledikleri sırada ızgara platformun çökmesi üzerine hücrenin içine düştü.

Hücreden çıkarılan 6 öğrencinin hayatlarını kaybettiği belirtildi. Olayda bir öğretmenin de yaralandığı açıklandı.

Kazaya ilişkin araştırma sürüyor.