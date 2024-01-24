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Moğolistan'ın başkentindeki patlamada 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Moğolistan'ın başkentindeki patlamada 6 ölü, 15 yaralı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara yayıldı. İtfaiye ve acil servis ekipleri yangına müdahale etti. Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, patlamanın kamyonun başka bir araca çarpması sonucu meydana geldiğini ve toplam 20 aracın hasar gördüğünü belirtti.

Moğolistan\'ın başkentindeki patlamada 6 ölü, 15 yaralı
24.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 11:30
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Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ulanbator'daki Dunjingarav pazarı yakınlarında yerel saatle 01.00'de 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde patlama oldu.

Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara yayıldı.

İtfaiye ve acil servis ekipleri, yangına müdahale etti.

Olayda 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, patlama nedeniyle çevrede bulunan 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Sainbuyan, patlamanın ilk belirlemelere göre kamyonun başka bir araca çarpması sonucu meydana geldiğini ve çoğu park halinde bulunan toplam 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
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